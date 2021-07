Mancano autisti? La Lombardia stanzia fondi per aiutarli a prendere la patente. E per chi li assume

Ottomila euro alle imprese di autotrasporto che assumeranno nuovi conducenti e tremila euro per ogni lavoratore che vorrà acquisire la patente Cqc. Sono queste le misure del piano “Formare per Assumere” varato dalla Regione Lombardia con l’obiettivo di incentivare le assunzioni nell’autotrasporto, oltre che in altri settori, e per contribuire concretamente alle spese che gli aspiranti autisti devono sostenere per il conseguimento dei titoli necessari all’esercizio della professione. Continua a leggere→