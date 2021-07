Patente per guidare i tir a 18 anni invece che a 21: l’autotrasporto cerca anche così nuovi lavoratori

Patente per guidare i tir a 18 anni anziché i 21 previsti oggi? È una delle proposte avanzate da Conftrasporto per avvicinare i giovani alla professione di camionista e fermare la vera e propria “emorragia” di conducenti che ormai dura da anni. Una proposta abbinata ad altre possibili soluzioni: la riduzione del costo del lavoro in termini di contributi per le imprese che assumono giovani; la messa a disposizione da parte del Governo di risorse per sostenere i costi che si devono affrontare per i certificati necessari alla professione; accordi sottoscritti dal Governo con Paesi extraeuropei per dare la cittadinanza agli interessati a ricevere la formazione come conducente in Italia, a condizione che questi ultimi a loro volta si impegnino , dopo aver conseguito gli attestati di guida, a operare per almeno cinque anni nelle imprese italiane che i hanno formati. “Conftrasporto ha anche dato vita a una serie di accordi ministeriali per introdurre nelle scuole secondarie lezioni dedicate alla logistica e ai trasporti e, con l’Università Cattolica di Milano, per Master in logistica” ha sottolineato il presidente di Conftrasporto Paolo Uggé.