Visite mediche per le patenti nautiche, l’Sos per farle ripartire nelle autoscuole è stato raccolto

Maggio 2021: Confarca la confederazione italiana che rappresenta le scuole nautiche, lancia un Sos per segnalare come il il blocco delle visite mediche per le patenti nautiche negli ambulatori delle Asl e negli ospedali a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 “stia definitivamente uccidendo il mercato delle patenti nautiche”, causando, come affermato da Adolfo D’Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca, “una vera e propria beffa nel periodo dell’anno in cui si registrano i maggiori iscritti ai corsi per le patenti per la nautica da diporto”. Luglio 2021: l’Sos è stato raccolto. Le visite mediche per le patenti nautiche potranno infatti essere eseguite anche nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza, così come avviene per le patenti di guida, come annuncia Elena Maccanti, capogruppo della Lega in Commissione Trasporti e prima firmataria dell’emendamento approvato al dl Semplificazioni grazie al quale arriva finalmente la risposta attesa da un settore fortemente penalizzato dall’emergenza causata dalla pandemia. Una decisione positiva “anticipata” dal viceministro dei Trasporti e delle Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli, che in audizione alla IX Commissione Trasporti si era già espresso favorevolmente sul via libera alle visite mediche nei gabinetti delle scuole nautiche che ora possono finalmente “salpare” rimettendo in moto il percorso per il conseguimento delle patenti nautiche.