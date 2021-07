Certificato verde anche per i trasporti: l’Italia pronta a dire sì per i viaggi più lunghi?

“Io sono favorevole al green pass, anche per i trasporti. Se dobbiamo tornare in ‘zona rossa’, ci vada chi non è vaccinato. È l’unica strada per evitare l’obbligatorietà del vaccino”. Ad affermarlo è il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che ospite ai microfoni di Rainews 24 è tornato su un tema “caldissimo” sul quale il Governo dovrebbe prendere una decisione a brevissimo, ovvero l’estensione dell’obbligo del green pass almeno per l’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come aerei o treni. Un tema sul tavolo dei componenti della cabina di regia prevista entro martedì 20 luglio chiamati a decidere se applicare nuove misure seguendo quanto definito dal ‘certificato verde’ alla francese, con obbligo di vaccinazione per i viaggi a grande distanza, ma con contenuti meno restrittivi di quelli varati dal presidente francese Emmanuel Macron.