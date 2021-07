Pullman della Croce rossa con 25 ragazzi a bordo va a fuoco in galleria a Lecco: tutti illesi

Le immagini diffuse dai Vigili del fuoco che mostrano le fiamme avvolgere un mezzo della Croce Rossa (sulla quale viaggiavano 25 ragazzi diretti a Livigno per un campo estivo) potrebbero far pensare al peggio: in realtà tutto è fortunatamente finito nel migliore dei modi, grazie alla prontezza dell’autista che, accortosi del principio d’incendio a bordo, divampato mentre il mezzo stava percorrendo la galleria Fiumelatte, all’altezza di Varenna, sul ramo del lago di Lecco, ha messo in salvo i giovani passeggeri partiti dall’oratorio di Lipomo, in provincia di Como, per una vacanza. Il rogo, divampato poco dopo le 9 e 30 è stato spento in pochi minuti grazie all’uso di una schiuma speciale utilizzata dai pompieri che sono intervenuti con cinque squadre oltre che con una unità per la protezione delle vie respiratorie, visto che l’incendio era divampato in galleria con il rischio che potesse trasformarsi un una pericolosissima camera a gas.