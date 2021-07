L’assessore alle infrastrutture della Liguria scopre “in diretta” iil disastro traffico

“Chissà, forse provandolo “sulla propria pelle” finalmente anche lui si sarà reso conto di cosa significa viaggiare fra mille ostacoli….” Sono stati probabilmente in molti a fare questo pensiero leggendo la notizia dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone rimasto bloccato nel traffico sull’A12, a Rapallo, in direzione di Genova, senza poter partecipare ai lavori del Consiglio regionale. Un appuntamento di lavoro perso, così come capita quotidianamente da mesi a migliaia di lavoratori in viaggio sulle autostrade liguri, primi fra tutti i camionisti penalizzati doppiamente dalle ore perse in coda visto che sono comunque considerate ore di guida facendo scattare l’obbligo di sosta per riposarsi senza che sia stato possibile rispettare la tabella di viaggio, raggiungendo la destinazione in tempo, consegnando le merci. Una situazione che forse da oggi sarà più chiara agli occhi dell’assessore regionale alle Infrastrutture?