Esenzione dai pedaggi, la cancellazione parziale soddisfa a metà il popolo dei camionisti

“Abbiamo appreso con soddisfazione dell’ufficialità dell’esenzione per chi entra o esce da alcuni caselli autostradali della Liguria e desidero ringraziare chi si è impegnato per raggiungere questo obiettivo che, anche se parziale, risponde alle richieste che Fai Liguria aveva recentemente avanzato negli incontri istituzionali con la viceministra alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibili Teresa Bellanova. Ma non devono esserci luoghi di serie A e di serie B, così come non ci devono essere autotrasportatori di serie A e di serie B e ora il nuovo obiettivo da raggiungere è l’esenzione del pedaggio in tutti i caselli della Liguria. Così il presidente regionale della Liguria della Fai, la federazione autotrasportatori italiani, Davide Falteri, ha commentato la notizia dell’esenzione “parziale” dei pedaggi, sottolineando che l’esenzione totale sarebbe “ un gesto importante per il settore, martoriato da continui disagi causati dai cantieri che hanno messo in difficoltà lo svolgimento del lavoro quotidiano di migliaia e migliaia di autotrasportatori”.