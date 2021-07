Esenzione dai pedaggi, la cancellazione parziale soddisfa a metà il popolo dei camionisti

Suo padre è nato in una famiglia di autotrasportatori, sua madre anche. E dopo essersi uniti in matrimonio hanno anche unito le due aziende di famiglia in una sola impresa, la Goisis Trasporti e spedizioni, specializzata in particolare nel trasporto di materiali di metallurgia e di acqua. Lui, Mattia, 16 anni, primogenito, a portare avanti la tradizione di famiglia non è mai (almeno fino a ora) affatto interessato, preferendo al volante il computer e i telefonini con i quali ha trovato un feeling fin da giovanissimo, dimostrando di avere un vero talento per l’informatica che ha scelto come materia di studio. Una strada completamente diversa da quella dell’autotrasporto, che non gli ha però impedito di fornire un importante aiuto al lavoro dei genitori: creando un’App per compilare e aggiornare sul telefonino e poi trasferire nei computer dell’azienda i rapporti di viaggio dei dipendenti. Continua a leggere→