Camion, treni e traghetti: una volta erano “nemici”, oggi devono essere alleati

Il futuro del trasporto merci non passa più dalla competizione fra le diverse modalità ma dall’integrazione e dalla sinergia fra tutti i “componenti” della catena logistica. Ciò che serve è un unico sistema efficiente e integrato gomma-ferro-mare”. Ad affermarlo è stato il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, intervenendo alla quinta edizione del Forum di Pietrarsa, organizzato da Assofer (rete Confcommercio-Conftrasporto) che si è svolto questa mattina nel Museo Nazionale della Ferrovia a Portici. Una “svolta” invocata anche dal vicepresidente Fai/Conftrasporto Leonardo Lanzi che ha invitato a far accelerare il cambio di modalità di trasporto dalla strada alla ferrovia con “l’inclusione del trasporto su gomma in un’ottica non antagonista” e riassunta dal presidente di Conftrasporto Paolo Uggè in uno slogan “partito” anni fa dal Forum Ambrosetti di Cernobbio: “‘connettersi per competere”. Perché è da questo concetto, alla base dell’esperienza associativa che ha nel mondo dei servizi di Conftrasporto, presente in Confcommercio, il suo elemento costituente, che bisogna partire guardando a un futuro del trasporto merci che non può più passare per la competizione delle diverse modalità fra tutti i comparti della logistica”