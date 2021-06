L’Italia è al punto di ripartenza: trasporti e logistica quali strade dovranno percorrere?

La grande opportunità di far ripartire l’economia italiana fornita dall’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza merita di essere analizzata in ogni suo aspetto con grande attenzione, dedicandole tutto il tempo necessario. Per esempio i tre giorni di convegno (in presenza, per dare un ulteriore segnale concreto che il capitolo Covid-19 può essere lasciato alle spalle per scrivere tutta un’altra storia) organizzati da Alis a Sorrento da giovedì 1 a sabato 3 luglio intitolato “Trasporti Logistica Sostenibilità. Green e blue economy per la ripartenza” e ospitato, come nelle precedenti edizioni organizzate nel 2018 e nel 2020, all’Hilton Sorrento Palace, nella splendida cornice della penisola sorrentina. Un evento che ha tutto il sapore di un ritorno verso la “normalità”, ovviamente nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, “che sarà caratterizzato da conferenze e di incontri B2B dove il mondo imprenditoriale e gli stakeholders del trasporto e della logistica si confronteranno con rappresentanti del Governo e delle istituzioni italiane e comunitarie, leader politici, delegati del mondo accademico e della ricerca”, come ha affermato il presidente di Alis Guido Grimaldi annunciando l’evento, “oltre che di giornalisti e conduttori televisivi di fama nazionale chiamati a moderare gli interventi dei relatori: da Bruno Vespa a Gennaro Sangiuliano, Nicola Porro, Massimo Giletti, Nunzia De Girolamo, Federico Monga, Angelo Scorza e Alfonso Ruffo”. Il calendario dell’evento prevede nella giornata inaugurale la presentazione di una relazione economica da parte di Carlo Cottarelli, seguita da sessioni di lavoro che si concentreranno su temi come la competitività e lefficienza per la ripartenza del sistema produttivo, la sostenibilità e la digitalizzazione al centro del Pnrr, la green e blue economy facendo rotta verso il 2050, e ancora il processo di crescita delle “quote rosa” nel nuovo mondo del lavoro. Venerdì 2 luglio, seconda giornata di lavori, sotto i riflettori ci saranno invece la presentazione di uno studio realizzato da Alis insieme a Svimez e Sr-M e, a seguire, panel focalizzati su “Un anno di emergenza: trasporto e logistica motore della ripresa”; “ Trasporti e logistica green come pilastri del Sistema paese”; “Il network dei porti per lo sviluppo del Mediterraneo” e “ Infrastrutture e mobilità sostenibili per connettere l’Italia”. Infine, la giornata conclusiva di sabato 3 luglio sarà aperta dalla presentazione del rapporto “Alis e Rse insieme per la sostenibilità” e da due appuntamenti dedicati a scoprire la “ transizione green del sistema portuale tra Europa e semplificazione” e cosa attende “imprese, turismo e sostenibilità oltre la crisi”.