Autocisterna carica di Gpl e tir s’incendiano dopo il tamponamento: morti i due conducenti

Due camionisti hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a sull’autostrada A1, nel territorio comunale di Cadeo, in provincia di Piacenza, dove i due mezzi pesanti che guidavano, un tir e un’autocisterna carica di Gpl, sono rimasti coinvolti in un tamponamento incendiandosi. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’auto sulla quale viaggiavano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che divampassero le fiamme. I due camionisti sono morti prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e del 118. L’incidente è avvenuto questa mattina al chilometro 67 della Milano- Napoli in direzione del capoluogo lombardo. Il tratto autostradale compreso tra i caselli di Fiorenzuola e Piacenza Sud è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni causando diversi chilometri di coda. II responsabili della direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia hanno organizzato un servizio di distribuzione di bottigliette d’acqua per rifocillare gli automobilisti bloccato sotto il sole.