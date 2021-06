Suites viaggianti: le nuove cabine di guida di Scania offrono un comfort a 5 stelle

I camionisti hanno molti sogni. Per esempio guidare i camion più belli e moderni, più confortevoli. Una “voce” quest’ultima che spesso conquista il primo posto nell’elenco dei desideri fra i conducenti che percorrono lunghe distanze e che trascorrono molte notti lontano da casa. Un sogno realizzato da Scania che offre agli autisti la possibilità di diporre, sulla serie R e S, di cabine con una profondità maggiorata di 27 centimetri. “Un’opportunità che alza ulteriormente l’asticella per quanto riguarda i veicoli premium”, ha commentato Stefan Dorski, vicepresidente di Scania Trucks, “ aggiungendo uno spazio generoso che non innalza solo il livello di comfort ma apre anche la strada a una moltitudine di soluzioni creative. I conducenti avranno infatti la possibilità di utilizzare lo spazio ulteriore per avere una abitabilità maggiore o per alloggiare un letto più ampio, oppure entrambe le opzioni grazie al rinomato sistema modulare Scania. La decisione della casa svedese di offrire cabine più spaziose costruite in piccole serie è nata da una precisa richiesta in tal senso arrivata da diversi mercati in cui viene richiesto uno spazio longitudinale maggiore. Una domanda che ha trovato la miglior risposta nello spazio aggiuntivo a una serie, la S, “già elogiata per la sua spaziosità”, come a spiegato sempre Stefan Dorski, e che nella nuova versione “diventerà il sogno per tutti quei conducenti che dormono spesso fuori da casa”. Grazie soprattutto all’aggiunta di 27 centimetri alla lunghezza iniziale di due metri (che si misura dai pedali alla parete posteriore) e che rappresenta un aumento di oltre il 13 per cento di spazio, “qualcosa che sicuramente fa la differenza e apre la strada a molte soluzioni interessanti”.