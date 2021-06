Salvatore D’Amico guiderà i giovani armatori di Confitarma. “Primo obiettivo decarbonizzare”

“Ci sono importanti sfide che il mondo marittimo deve saper affrontare e vincere: si chiamano decarbonizzazione e digitalizzazione, con particolare attenzione alla sicurezza dei marittimi e alla loro formazione. Sfide che i giovani devono affrontare schierandosi in prima linea per contribuire al rilancio del settore marittimo italiano”. Così parlò Salvatore D’Amico, eletto all’unanimità nuovo presidente del gruppo giovani armatori di Confitarma per il triennio 2021-2023 al termine dell’assemblea elettiva che si è tenuta in videoconferenza. Un’assemblea che ha visto anche il rinnovo del consiglio, composto, oltre che dal nuovo presidente, dai vice, Giovanni Cinque, Marialaura Dell’Abate e Vittorio Morace, e dai consiglieri Andrea Cavo, Lorenzo d’Amico, Giovanni Filippi, Filippo Gavarone, Nicolò Iguera, Giulia Palazzeschi, Andrea Poliseno. Past president è Giacomo Gavarone, ex presidente. All’assemblea hanno partecipato anche il presidente di Confitarma, Mario Mattioli e il direttore generale Luca Sisto.