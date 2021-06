Ricetta alla siciliana: ecco “servita” una soluzione al problema della mancanza di nuovi camionisti

C’è una “ricetta alla siciliana” per colmare la carenza di autisti. Accompagnare fin dentro un’azienda di autotrasporto ben mille aspiranti autisti, traguardo che si è prefissato il progetto Sicily on the Road con cui, come spiega un articolo pubblicato da Uomini e Trasporti, uno dei principali “riferimenti” per l’informazione nel mondo dell’autotrasporto, “ si ambisce a far conseguire, a costi ridotti, grazie a fondi regionali – le patenti Ce + Cqc a mille aspiranti autisti tramite formazione e contatto con il mondo delle imprese”. Un’importantissima boccata d’ossigeno se si pensa, come spiega sempre Uomini e trasporti, che “secondo una recente indagine la mancanza di trasportatori nel 2021 crescerà di oltre un quarto rispetto allo scorso anno”. Il progetto Sicilia on the Road è promosso dall’Aitras, Associazione italiana trasportatori, in collaborazione con un ente di formazione, un consorzio di autotrasportatori, un consorzio di scuole guida e un’agenzia del lavoro ha già trovato il sostegno dell’assessore regionale alle Infrastrutture e della mobilità, Marco Falcone.