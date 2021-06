Pullman turistici, primo sì alla possibilità che possano essere riempiti all’80 per cento

“Un segnale importante perché consentirebbe alle aziende del settore di accelerare il ritorno alla normalità dopo un anno e mezzo drammatico con perdite che hanno toccato punte del 90 per cento, mentre i ristori si sono rivelati del tutto insufficienti per garantire un adeguato sostegno agli operatori e alle loro famiglie”. Così i parlamentari della Lega Daniele Belotti e Simona Pergreffi, entrambi di Bergamo, area fra le più colpite dalla pandemia di Covid-19, hanno commentato l’approvazione alla Camera, nell’ambito del Decreto Riaperture, dell’ordine del giorno, da loro presentato che consente il riempimento dei veicoli dedicati al trasporto turistico fino all’80 per cento, a oggi ancora fermo al 50 per cento. “Queste aziende rientrano nella filiera che supporta l’offerta turistica del nostro Paese, è perciò importante, con le riaperture e anche in vista del Green pass che dovrebbe rilanciare il turismo, far sì che tornino a lavorare a pieno regime, tenuto sempre conto dell’andamento dei contagi e della situazione epidemiologica generale”, hanno affermato i due esponenti leghisti.