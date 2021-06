Fratoianni: “Dhl non merita la fiducia italiana, la pubblica amministrazione smetta di utilizzarla”

“Non basta intensificare i controlli nel mondo caotico della logistica, occorre anche che nella pubblica amministrazione si smetta di utilizzare questa azienda, anche se è coinvolta nella distribuzione dei vaccini in tutto il Paese, perché non si merita nè la fiducia né i soldi dei cittadini italiani”. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha avanzato delle richieste ben precise, e di cui difficilmente sarà possibile non tenere conto, commentando gli sviluppi giudiziari dell’inchiesta che ipotizza uno sfruttamento dei lavoratori da parte di false cooperative, mancati contributi versati e su una possibile frode dell’Iva che in queste ore sta coinvolgendo i vertici della Dhl. Un’inchiesta i cui contenuti sono stati definiti “sconvolgenti” da Nicola Fratoianni secondo il quale “che i colletti bianchi di un’azienda di proprietà delle Poste tedesche si siano comportati, sempre se verranno confermate le accuse della magistratura, come dei volgari caporali che abbiamo conosciuto nelle campagne del nostro Paese è incredibile”.