Dalle strade per le Olimpiadi di Cortina ai tram romani: ecco le grandi opere in arrivo

Ci sono i lavori per la realizzazione di nuove infrastrutture destinate a facilitare i collegamenti con le piste di Cortina d’Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, ma anche la nuova rete tramviaria di Roma e interventi ferroviari in Lombardia, un’ “Aurelia bis” in Liguria e l’elettrificazione dei porti tra le 40 “grandi opere” che il Governo si prepara a commissariare per poter dare il via a cantieri, per un valore complessivo di oltre 13 miliardi di euro, destinati a “produrre” 120mila nuovi posti di lavoro per i prossimi cinque anni. Ad annunciarlo è stato il il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, che in un’intervista a Il Messaggero ha spiegato che nelle assunzioni ci sarà una sorta di Corsia preferenziale per l’occupazione giovanile e femminile . “Con il Pnrr la spinta sulle costruzioni sara’ fortissima, bisogna dedicare grande attenzione a questi temi”, ha concluso il ministro spiegando anche che “per le nuove opere del Pnrr i piccoli Comuni si dovranno affidare alle citta’ metropolitane o alle Province, in modo che i cantieri possano realizzarsi meglio e piu’ velocemente”, e che “è allo studio con Inail e ministero del Lavoro un piano per ridurre i rischi di incidenti su lavoro”.