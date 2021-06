Un mucchio di miliardi ai Benetton: alla fine a questo ha portato l’operazione Cdp – Autostrade?

“Un’enorme mazzata per le tasche dei cittadini, con lo Stato che paga alla fine 21,4 miliardi di euro, dà una ricca plusvalenza ai Benetton e perde 1,5 miliardi di tasse”. Non ha certo usato mezze misure il deputato di Italia viva Michele Anzaldi per definire l’operazione Cdp-Autostrade che, ha voluto sottolineare il parlamentare, “è stata firmata dall’ex presidente Conte in persona. Come rivelato da “Domani”, il costo per lo Stato è simile a quanto pretendevano i Benetton per l’eventuale revoca, circa 22 miliardi di euro. Un pasticcio miliardario dei Governi Conte risultato di 3 anni di falsi annunci, bufale e propaganda”. Un caso che Michele Anzaldi ha riassunto in cinque parole: “Ecco il prezzo del populismo”.