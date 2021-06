Alberto Galassi: “La nautica italiana vola a velocità supersonica fuori dalla pandemia”

C’è un’enorme differenza fra la velocità a cui può viaggiare un’imbarcazione sull’acqua e quella di un aereo in volo. In compenso l’industria nautica può raggiungere velocità supersoniche. Parola di Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group, che dai padiglioni del Salone nautico di Venezia, visitabile fino al prossimo 6 giugno, ha confermato come la ripresa della cantieristica made in Italy non sia più solo un sogno ma una splendida realtà. “La nautica sta volando supersonica fuori dalla pandemia. Mai visto risultati del genere. Credo che quest’anno la nostra semestrale sbalordirà e farà parlare molto“, ha affermato l’avvocato chiamato a timonare Ferretti Group, in un’intervista rilasciata a Liguria Nautica. Così come è destinato a far parlare molto proprio il Salone Nautico di Venezia, che sempre secondo Albert Galassi non ha rivali nel Mediterraneo Orientale, ospitato in una città “che risponde a una serie di requisiti incredibili, primo fra tutti l’altissimo contenuto artistico e culturale della Serenissima, abbinato alla comodità dei trasporti e della mobilità, sia per arrivare in città sia per spostarsi in laguna, senza dimenticare la protezione da vento e onde che garantisce l’Arsenale Militare” , location che con il suo fascino immortale ha contribuito non poco a far conquistare al Salone veneziano, salpato solo nel 2019 e alla sua seconda edizione dopo lo “stop” del 2020 causa Covid, un ruolo da protagonista assoluto sulla scena internazionale. Un ruolo evidenziato anche dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che, ospite di un salone che ha dedicato ampissimo spazio alle imbarcazioni elettriche, ha candidato Venezia a “capitale mondiale della sostenibilità”.