Camion elettrici per la raccolta rifiuti: “Per pulire le vie ma anche l’aria. Da smog e rumori”

Il servizio di raccolta de rifiuti in un futuro molto prossimo non “ripulirà” solo le vie dall’immondizia ma anche l’aria dalle polveri e perfino dai rumori che, spesso, svegliano gli inquilini delle abitazioni vicine. Accadrà a Copenaghen, città che si è posta un obiettivo ambientale decisamente ambizioso: arrivare ad avere emissioni zero addirittura entro il 2025. Un obiettivo da raggiungere anche attraverso l’introduzione di nuovi veicoli elettrici per la raccolta rifiuti con i primi mezzi destinati a entrare in servizio già a partire dal prossimo anno e una flotta di almeno 100 mezzi operativi entro il 2025. Mezzi elettrici, realizzati da Scania, protagonisti, insieme con l’infrastruttura di ricarica, di un “progetto entusiasmante della transizione energetica”, come l’ha definito Per Fischer, responsabile dell’azienda che si occuperà della raccolta e gestione dei rifiuti domestici, “grazie a un piano che prevede che i mezzi escano due volte al giorno e si ricarichino nel restante periodo di tempo, con la ricarica rapida che avverrà tra i due turni mentre quella lenta verrà effettuata nel corso della notte, al di fuori delle ore di punta, quando l’energia elettrica è più ecologica ed economica”. Un piano che ha come obiettivo la cancellazione delle emissioni inquinanti, ma non solo: “Sebbene la decisione di procedere con l’investimento in veicoli Bev (sigla che sta per Battery electric vehicle, ovvero veicoli la cui ricarica è affidata esclusivamente a un motore elettrico alimentato a batteria, senza il consumo di alcun combustibile fossile, garantendo la totale eliminazione di emissioni) sia stata presa con l’obiettivo di azzerare le emissioni, ci sono anche altri vantaggi per i residenti di Copenaghen”, ha infatti sottolineato Per Fischer. “Se infatti da una parte ci sarà meno inquinamento da polveri sottili nell’aria, dall’altra il rumore dei veicoli per la raccolta rifiuti verrà notevolmente ridotto, limitato solamente il rumore dei cassonetti che si svuotano”. “L’ordine per l’acquisto dei nuovi camion Scania 25 L, dove il 25 si riferisce alla potenza del motore elettrico, che è di 230 kW (310 CV) in continuo e di 295 kW (400 CV) di picco, mentre la cabina L è ideale per il contesto urbano grazie all’accesso ribassato, è la prova di una città ambiziosa che sta prendendo molto sul serio l’agenda verde”, ha evidenziato Anton Freiesleben, direttore vendite di Scania Danimarca.“Copenaghen è in prima linea in questo ambito, anche nel contesto globale. Ci sono molte persone che seguono questo progetto in tutto il mondo”.