“Tragedie come quella del Ponte Morandi e della funivia di Stresa non avvengono per caso”

“Penso che la tragedia di Stresa, come la nostra, non sia un caso”. Ad affermarlo è stata Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime ponte Morandi, commentando il tragico incidente alla funivia tra Stresa e il monte Mottarone, costata la vita a 14 persone.al termine di un incontro a Genova con i parlamentari liguri per illustrare la proposta di legge elaborata dal comitato a favore delle famiglie delle vittime di disastri dovuti all’incuria. Un’incuria denunciata anche dal responsabile nazionale economia di Sinistra Italiana, Giovanni Paglia che ha denunciato come “il nostro Paese abbia bisogno di manutenzione, cura e messa in sicurezza. Hanno costruito un Pnrr fatto di Alta velocità, grandi opere e impianti faraonici”, ha aggiunto Giovanni Paglia, “Passano il loro tempo persino a discutere di Ponte sullo Stretto.Poi purtroppo irrompe la realtà, con il suo carico di lutti, a ricordarci quanto il nostro Paese abbia bisogno di manutenzione, cura e messa in sicurezza. È sempre troppo tardi, ma possiamo cambiare”