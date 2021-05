L’auto usata? Si può scegliere e acquistare on line e un corriere la consegna a domicilio

Nell’era dell’e-commerce c’era da aspettarsi anche questo: che un “corriere” suonasse al campanello di casa per consegnare non un semplice pacchetto ma addirittura l’auto usata acquistata on line. Una rivoluzione “firmata” Autohero che con i suoi furgoni vetrati consegna la domicilio, da nord a sud, le auto scelte comodamente da casa, al computer, fra un’ampia selezione di modelli presentate nello showroom online con foto dettagliate ma anche video che consentono non solo di vedere l’auto esternamente ma di “entrarci” virtualmente per controllare ogni dettaglio cercando anche le più piccole imperfezioni, segnalate con un tag apposito che permette di approfondirne l’entità. Una “seduta virtuale di prova” al termine della quale il cliente può verificare ogni dettaglio tecnico grazie a una scheda informativa completa: dal sistema multimediale, alla classe di emissioni, dal numero di inventario all’ultima revisione. Tutto il necessario (compresa una garanzia standard di un anno) per decidere se effettuare l’acquisto o meno, con la possibilità, nel primo caso, di riservarsi 14 giorni di tempo per decidere se tenerla o renderla. Con il furgone vetrato pronto a venire a riprenderla gratuitamente, così come avvenuto per la consegna a meno che il cliente non avesse indicato di preferire andare a ritirarla nella sede di ritiro più vicina a casa. E tutti i documenti? “L’intero processo d’acquisto è gestito online, comprese la gestione dell’intera documentazione, la possibilità di aggiungere un’estensione della garanzia o di attivare un finanziamento”, spiega una nota della società che sottolinea anche come “prima della vendita, ogni veicolo è controllato da più dipendenti per verificare la funzionalità dei sistemi meccanici, eventuali danni, condizioni e usura, per poi essere ricondizionato professionalmente in conformità con gli standard di qualità di Autohero”. “Per lanciare Autohero abbiamo applicato i principali standard degli e-commerce al mercato dell’auto ed è stato fondamentale lavorare su un’esperienza di acquisto che fosse trasparente, sicura, ma anche rapida e senza stress”, spiega Stefano Galluccio, dirigente di Autohero Italia. “La consegna gratuita a domicilio e l’esperienza dello showroom virtuale puntano proprio a questo: siamo convinti che il miglior modo di comprare un’auto sia completamente online e che un servizio unico e attento alla soddisfazione del cliente possa renderlo possibile”.