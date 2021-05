Telepass Family, niente costi fissi del canone per sei mesi per chi abita in queste sei province

Chi abita nelle province di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena e si abbonerà al servizio di telepedaggio Telepass Family (l’abbonamento che permette il pagamento del pedaggio tramite l’utilizzo del dispositivo in auto, il cosiddetto Obu – On Board Unit), dal 15 maggio al 15 agosto 2021 non pagherà per sei mesi i costi fissi del canone di abbonamento ma solo la tariffa della tratta autostradale percorsa. L’esenzione dal pagamento per sei mesi, a partire dal primo giorno del mese in cui verrà sottoscritto il contratto di abbonamento Telepass Family, è stata decisa da Telepass e da Autostrada del Brennero con l’obiettivo di “favorire la fluidità del traffico, azzerare le code ai caselli della tratta A22 e aumentare i benefici ambientali e la sicurezza degli automobilisti”, come spiegano i promotori spiegando che “aumentando gli utenti del telepedaggio Telepass si ottengono vantaggi in termini di riduzione dei tempi d’attesa in prossimità dei caselli autostradali, specialmente nei giorni di maggior traffico o negli orari di punta della giornata, e allo stesso tempo l’eliminazione delle code alle stazioni autostradali permette anche di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in attesa e migliora la sicurezza degli automobilisti, diminuendo drasticamente il numero di veicoli presenti contemporaneamente nei piazzali di stazione”.