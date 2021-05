Click day, riparte la corsa per prenotare gli incentivi per rinnovare le flotte di camion

Una seconda opportunità per le imprese di autotrasporto per prenotare gli incentivi agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare merci istituito con Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 maggio 2020. A offrirla è il click day previsto per venerdì 14 maggio 2021 a partire dalle 10 quando i responsabili di aziende del settore potranno effettuare l’invio della domanda di accedere ai fondi, per un importo complessivo di oltre 61 milioni di euro, stanziati dal Governo per acquistare autoveicoli a trazione alternativa (Cng, Lng, ibridi e full electric); automezzi euro 6; rimorchi e semirimorchi per intermodale e gruppi di otto casse mobili, tramite pec all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it. Per riuscire a entrare in graduatoria utile per essere ammessi ai contributi occorrerà inviare, oltre al modello di domanda del contratto di acquisizione dei beni, copia dei documenti richiesti a chi sottoscrive.