Un palazzo “spostato” da un camion? Se nei vostri album avete foto simili fatecelo sapere….

Un vecchio camion che “trasporta” un’intero grande edificio da demolire. In realtà è solo un effetto ottico ma… di straordinario effetto quello offerto dall’immagine Emersa dall’album di famiglia dell’impresa Zanoletti, di Bergamo , e “offerta” alla Fai, la Federazione autotrasportatori italiani di Bergamo, in occasione delle iniziative avviate per celebrare il proprio 50 compleanno. Ed è proprio guardando fotografie come questa, oltre a numerose altre raccolte grazie alla collaborazione delle imprese di autotrasporti associate più “storiche”, che l’associazione bergamasca, con all’attivo oltre 350 imprese “iscritte”, ha deciso di “allargare ” ulteriormente la ricerca, invitando tutte le imprese di autotrasporto della provincia di Bergamo associate (ma anche altre che volessero aderire) a segnalare proprie immagini d’epoca particolarmente belle, significative. Immagini che, una volta scansionate e restituite ai proprietari , verranno inserite in un nuovo archivio storico dell’autotrasporto bergamasco da utilizzare, in futuro, per nuove iniziative. Chi volesse aderiìre all’iniziativa (o avere ulteriori informazioni) potrà farlo contattando Fai Bergamo, telefonando allo 035 2056711.