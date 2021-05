Un nastro giallo sullo specchietto per dire grazie ai camionisti di tutto quello che fanno per noi

Un nastro rosso rappresenta per moltissimi, un simbolo per affermare la propria “scesa in campo” nella battaglia di civiltà contro la violenza sulle donne. Un nastro giallo, legato sullo specchietto retrovisore della propria auto, camion o furgone ma anche moto, esprime invece la propria solidarietà ai camionisti e agli autisti di autobus. Un nastro giallo che chiunque potrà esporre fino al 14 maggio per dire grazie a chi lavora, con sacrificio e dedizione, sulla strada. A lanciare l’iniziativa sono stati i responsabili dell’Uicr, l’Unione mondiale degli autisti professionali che hanno invitato tutti gli utenti della strada, a prescindere dal tipo di veicoli che guidano, a esporre un nastro giallo sullo specchietto retrovisore come segno di ringraziamento. L’ Uicr ha anche aperto una pagina su Facebook dedicata a queste giornate degli autisti professionisti.