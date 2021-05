Festa Bikers di Cologno al Serio: l’edizione post pandemia sarà diversa ma non meno bella

Torna la Festa Bikers di Cologno al Serio, diventato, nell’ultimo quarto di secolo, uno degli appuntamenti più famosi nel mondo delle due ruote non soli italiano ma internazionale. Un appuntamento (cliccate qui per un approfondimento), capace a ogni edizione di attirare in provincia di Bergamo migliaia di motociclisti da ogni regione d’Italia, da moltissimi Paesi d’Europa ma anche da zone ancora più lontane, fermato, come praticamente ogni altro evento destinato a creare assembramenti durante la pandemia di Coronavirus, che ora dopo “una lunga attesa ma anche numerose analisi”, come si legge nella lettera inviata a tutti i protagonisti della manifestazione dalla presidentessa dell’associazione Bikers, Angela Provenzi, ci sarà”. Un appuntamento diverso da quelli del passato, che hanno permesso agli organizzatori di raccogliere importantissime somme da devolverei n beneficenza, perfino in un’area diversa, ma destinato a “contribuire alla continuità di quel circolo virtuoso di rinascita da cui tutti noi continuiamo ad attingere e ad alimentarci, soprattutto enti e organizzazioni no profit che contano sul nostro aiuto”come ha voluto evidenziare sempre Angela Provenzi nel confermare l’evento, promettendo che a breve altre informazioni più dettagliate verranno inviate a chi in passato ha contribuito a rendere sempre più “grande” la Festa Bikers di Cologno e che, almeno questo è l’augurio, potrà essere “in pole” anche nell’organizzazione dell’ “edizione della ripartenza”.