Sanificazione dei camion: vi siete ricordati di “immunizzare” anche l’aria del climatizzatore?

Sanificare la cabina di guida di un camion, soprattutto se al volante si alternano diversi conducenti, è fondamentale per contrastare il pericolo di contagio dal virus Covid 19. Senza dimenticare sulla. Compreso un particolare che in molti, invece, scordano: la sanificazione del filtro abitacolo e dei condotti di aerazione del climatizzatore, “fondamentale perché nel filtro dell’aria si accumulano tutte le impurità potenzialmente dannose per la nostra salute”, come sottolinea un articolo postato sulla pagina facebook GiraeRigira sottolineando che “la qualità dell’aria è importantissima, ancor di più in questo periodo”.Una “sanificazione “dell’aria dell’impianto di climatizzazione” che è possibile fare, come spiegano i responsabili di MaFra, grazie a uno spray disinfettante autorizzato PMC (Presidio medico chirurgico) che agisce sul sistema di climatizzazione. Un’operazione che consente di pulire e disinfettare da germi e batteri il sistema di climatizzazione in meno di 15 minuti. È sufficiente un posizionare la bomboletta sul tappetino del lato del passeggero, prestando attenzione al fatto che il getto vaporizzato non colpisca direttamente il cruscotto del camion e dopo aver acceso il climatizzatore impostandolo con la funzione ricircolo dell’aria, assicurandosi che i finestrini siano ben chiusi e le bocchette di aerazione aperte, basta premere a fondo la valvola della bomboletta fino al completo bloccaggio, così da consentire lo svuotamento totale del prodotto, chiudere tutte le portiere e lasciarlo agire per 10 minuti circa. Al termine dell’operazione , infine, è sufficiente aprire le portiere e areare la cabina di guida prima di mettersi al volante. Certi di aver fatto, a questo punto, davvero tutto il possibile per tenere lontano il pericolo d’ammalarsi.