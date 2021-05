Buste paga sempre più leggere per i camionisti: dal 2010 hanno perso per strada il 10 per cento?

Buste paga sempre più “leggere” per i camionisti italiani? Sembrerebbe proprio di sì, a giudicare dai risultati di un’indagine realizzata dai responsabili di due centri di ricerca sindacali, l’European Trade Union Institute e la Confédération Européenne des Syndicats, secondo la quale le retribuzioni degli autisti di veicoli industriali del nostro Paese sarebbero calate del 10 percento dal 2010 oggi. Un andamento negativo che però non riguarda solo l’Italia visto che ad “alleggerirsi” sono state anche le buste paga dei colleghi di Spagna, Portogallo, Croazia, Cipro e Grecia dove la “corsa” al ribasso degli stipendi per i camionisti ha toccato il 15 per cento. Fra i meno colpiti dai tagli degli stipendi, come rivela sempre l’indagine, gli autisti più esperti che operano nell’autotrasporto internazionale: per loro gli annunci di ricerca personale offrono stipendi netti fino a 3000 euro al mese, decisamente superiore alla media delle offerte che vedono retribuzioni nette che vanno dai 1400 ai 1700 euro.