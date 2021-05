Itabus, la nuova flotta di 300 pullman per viaggiare attraverso l’Italia a tutto relax

Per chi ama viaggiare attraverso l’Italia scegliendo come mezzo un pullman è in arrivo un’importante novità: la flotta di Itabus, nuovo operatore di trasporto privato su gomma , completamente italiano, che farà il suo debutto dal prossimo 27 maggio. Una flotta di 300 autobus con 350 servizi al giorno e 90 milioni di chilometri annui lungo tutto il Paese (una volta a regime) destinata a moltiplicare l’offerta per i viaggi a lunga percorrenza ma anche a introdurre un nuovo modello di business: la società fornirà infatti i veicoli e le imprese che decideranno di “salire a bordo del progetto” metteranno invece a disposizione gli autisti e il personale viaggiante. Le prime regioni servite dai pullman di Itabus, che una volta completato il “rodaggio” serviranno tutta l’Italia, saranno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto con collegamenti diurni ma anche notturni, per chi desidera arrivare a destinazione a inizio mattina, e il servizio sarà gestito interamente in digitale su piattaforma Cloud. “Itabus propone un viaggio su gomma con gli standard migliori del settore aereo e ferroviario ad alta velocità, per sviluppare l’intermodalità e integrarsi con il sistema di mobilità esistente più all’avanguardia”, hanno sottolineato i responsabili della società che ha, fra gli azionisti, attraverso proprie società, Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Angelo Donati, Isabella Seragnoli e la famiglia Punzo, con Giovanni Punzo presidente onorario al fianco di Elisabetta Colacchia, presidemte, e dei due amministratori delegati Enrico Zampone e Francesco Fiore. Una “qualità” del servizio affidata, innanzitutto, ai mezzi: la flotta tutta di proprietà e completamente nuova, acquistata tramite un’operazione finanziaria interamente gestita da Intesa Sanpaolo attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, è infatti formata da autobus Man Lion’s Coach, modello vincitore del premio Coach of the Year 2020 e il Neoplan Skyliner. Autobus a due piani, con motori diesel Euro6D, connessi in ultrabroadband 4/5G che, grazie alla collaborazione con Tim, offriranno ai passeggeri i servizi internet su tutte le tratte. A completare l’offerta ci sono poi i tavolini al posto, luci a led e prese USB e di corrente per ogni poltrona, distributori automatici per snack e bevande, toilette di ultima generazione. Tutto quanto può contribuire a garantire ai passeggeri di rilassarsi e al contempo ottimizzare il tempo di viaggio con, caratteristica unica per il trasporto su gomma nel bus bipiano, il doppio ambiente di viaggio “Comfort+ Top”, con sedute interamente reclinabili e aree tavolino per le famiglie. Per tutti i viaggi notturni e per quelli di lunga percorrenza è previsto il doppio autista.