Parte il concorso fotografico che mostrerà le ferite dei cambiamenti climatici sull’ambiente

Una fotografia può raccontare molto più di tante parole. Per esempio può raccontare come i cambiamenti climatici, spessissimo causati dall’inquinamento di cui è responsabile in buona parte il traffico, possono modificare, in peggio, un ambiente. Èd è proprio per “raccontare” con uno degli strumenti di comunicazione più affascinanti ed efficaci, la fotografia, i cambiamenti climatici nella città Metropolitana di Milano che nell’ambito del progetto Life MetroAdapt (promosso da Città Metropolitana di Milano, Legambiente Lombardia, Alda, E-Geos, AmbienteItalia e Gruppo Cap) è stato ideato e organizzato il contest fotografico “PhotoAdapt – Gli impatti dei cambiamenti climatici nella Città Metropolitana di Milano” con lo scopo di promuovere la conoscenza degli impatti dei cambiamenti climatici nel territorio e la consapevolezza della necessità di azioni urgenti per affrontarli. Un concorso (con in palio un drone, una action camera, un cavalletto in carbonio, uno zaino fotografico) che invita i partecipanti a “immortalare” con uno scatto le proprie riflessioni sull’impatto del nostro stile di vita sull’ambiente, su altre specie, ma anche sulle comunità più vulnerabili, vittime delle crescenti disparità che l’economia e l’attività umana, mettendo “a fuoco” proprio le conseguenze dei cambiamenti climatici sul territorio, con taglio ambientale o sociale. I concorrenti dovranno inviare le proprie fotografie, scattate nel territorio della Città metropolitana di Milano, entro le 12 di domenica 20 giugno 2021 alla segreteria del concorso (tutti i dettagli, il regolamento e la scheda d’iscrizione sono disponibili sul sito https://www.lifemetroadapt.eu/it/) sottoponendole alla valutazione di una giuria di esperti che sceglierà i vincitori anche sulla base dei voti che le fotografie partecipanti riceveranno sul profilo Instagram @life_metroadapt.