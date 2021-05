Parte il concorso fotografico che mostrerà le ferite dei cambiamenti climatici sull’ambiente

Una fotografia può raccontare molto più di tante parole. Per esempio può raccontare come i cambiamenti climatici, spessissimo causati dall’inquinamento di cui è responsabile in buona parte il traffico, possono modificare, in peggio, un ambiente. Èd è proprio per “raccontare” con uno degli strumenti di comunicazione più affascinanti ed efficaci, la fotografia, i cambiamenti climatici nella città Metropolitana di Milano che nell’ambito del progetto Life MetroAdapt (promosso da Città Metropolitana di Milano, Legambiente Lombardia, Alda, E-Geos, AmbienteItalia e Gruppo Cap) è stato ideato e organizzato il contest fotografico “PhotoAdapt – Gli impatti dei cambiamenti climatici nella Città Metropolitana di Milano” con lo scopo di promuovere la conoscenza degli impatti dei cambiamenti climatici nel territorio e la consapevolezza della necessità di azioni urgenti per affrontarli. Continua a leggere→