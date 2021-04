Queste aziende di autotrasporto sono in prima fila nella corsa alla sostenibilità ambientale

Aziende di autotrasporto in prima fila nella corsa verso la sostenibilità ambientale, guidate da imprenditori pronti a investire per rinnovare le proprie flotte mezzi, acquistando camion di ultima generazione che non solo tagliano drasticamente le emissioni “curando” l’inquinamento, ma garantiscono contemporaneamente una maggiore sicurezza sulle strade per milioni di utenti, o a compiere altre “manovre” in difesa dell’ambiente. È a queste aziende capaci di far viaggiare l’Italia verso un futuro p ù pulito e sicuro che stradafacendo.tgcom24.it dedica la possibilità di raccontarsi. Raccontando cosa hanno realizzato per fornire il proprio contributo nell’importantissimo “proprio viaggio” in difesa della natura. Le aziende interessate potranno telefonare al numero035 216551 o inviare una e mail all’indirizzo baskerville@baskerville srl.it. Per leggere i “ritratti” della aziende in pole position nella corsa verso la sostenibilità ambientale leggete qui:

BARILLA

GI.MA.TRANS

GRUPPO MASCIO

OPPIMITTI COSTRUZIONI

SCANIA

TURRA PETROLI SRL