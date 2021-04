Transpotec Logitec, nuova retromarcia: ripartirà in Fiera a Milano solamente a gennaio 2022

Transpotec Logitec è costretto a fare nuovamente retromarcia e spostare il proprio “viaggio” alla scoperta delle novità dell’autotrasporto e della logistica all’anno prossimo: in seguito alle nuove decisioni del Governo, che non consentono gli eventi fieristici nella prima metà di giugno, e dopo un confronto con il mercato per valutare tutte le possibili soluzioni, gli organizzatori della più importante “vetrina” dell’autotrasporto e della logistica hanno deciso infatti di rinviare l’edizione 2021, in calendario a inizio giugno, al 2022, dal 27 al 30 gennaio, nei padiglioni della Fiera Milano. “È stata una decisione complessa, che abbiamo ritenuto di dover prendere in piena condivisione con gli operatori del settore. Le aziende, le associazioni e il mondo dei media in questi mesi ci hanno dimostrato grande fiducia e hanno più volte dichiarato di voler tornare a incontrarsi in fiera e di riconoscersi nel progetto. Per questo è importante che possano farlo nel momento che ritengono più funzionale alle loro esigenze e che consenta di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità”, ha spiegato Paolo Pizzocaro, direttore di Transpotec Logitec. “Abbiamo dunque scelto di fissare la nuova data a gennaio, che ben si presta alle attese del mercato e permette di inserirsi senza particolari sovrapposizioni nel calendario fieristico internazionale del settore”. Per ulteriori informazioni è possibile navigare sul sito www.transpotec.com.