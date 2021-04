Ucciso perché voleva “liberi” i posteggi occupati con le sedie. Ma i vigili non le hanno mai viste?

Si chiamava Maurizio Cerrato, aveva 61 anni, faceva il custode al Parco archeologico di Pompei. Era il padre di una ragazza “colpevole” di aver parcheggiato in una via di Torre Annunziata in uno di quei parcheggi “riservati”, da chi è abituato a farsi da solo le leggi, senza rispettare i diritti altrui, occupandoli mettendoci delle sedie. Per aver difeso il diritto di sua figlia di parcheggiare lì, come le spettava, è stato brutalmente assassinato: prima stordito a colpi di crick e poi accoltellato al petto, sotto gli occhi della ragazza. Un delitto per il quale sono state arrestate quattro persone. Ora, mentre le indagini proseguono, una petizione lanciata sulla piattaforma change.org chiede di rimuovere il comandante della Polizia municipale di Torre Annunziata dal proprio incarico per non aver saputo contrastare il “ sistema della sedie per occupare il parcheggio” che, denuncia l’autore della petizione,“ era in atto almeno dal 2008” come dimostrerebbe una fotografia di Google Maps , senza che mai, si legge sempre nella petizione, “la Polizia municipale di Torre Annunziata sia intervenuta”. Qualora quanto affermato nella petizione (in cui si legge, tra l’altro che “dalla cronologia di tutte le foto di Google si evince che quelle sedie in strada a occupare abusivamente il suolo pubblico erano presenti dal 2008 e in 13 anni nessun vigile urbano è mai intervenuto per farle rimuovere, denunciare e sanzionare i colpevoli di quegli abusi, “girando” sempre la faccia dall’altra parte”) dovesse essere confermato, un comandante che avesse davvero consentito che la legge fosse calpestata continuamente, meriterebbe davvero di restare al proprio posto? “È convinzione comune che, in una società civile, nessun atto di prepotenza e illegalità debba o possa essere tollerato e che se le autorità preposte al controllo del territorio di Torre Annunziata avessero svolto correttamente il proprio lavoro/dovere, le circostanze che hanno determinato il brutale assassinio di Maurizio Cerrato non si sarebbero verificate”, si legge nella petizione che ha “il fine di giustizia”. Facendo “ rimuovere immediatamente dal proprio posto il comandante della Polizia locale del Comune di Torre Annunziata”.