Sarà Unasca a tracciare sulla Carta europea i progetti italiani per la sicurezza stradale

Sarà l’Unasca, l’Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica, a coordinare tutti i progetti di sicurezza stradale sviluppati nel nostro Paese che aspirino a essere pubblicati sul sito della Carta Europea della Sicurezza Stradale alla quale aderiscono enti pubblici, locali e nazionali, imprese, organizzazioni che si impegnano a sviluppare e condividere campagne e progetti di sicurezza stradale. Unasca è infatti stata scelta dell’ European road safety charter per diventare “staffetta nazionale”diventando promotrice della conoscenza della Carta e alla sua adesione facilitando l’accesso alle informazioni a chi voglia sviluppare progetti di sicurezza stradale. “Siamo onorati di essere stati selezionati dalla Commissione europea come referenti per l’Italia, è un grande risultato che ci ripaga degli investimenti e degli sforzi che l’associazione porta avanti da diversi anni per ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel contesto europeo, da oggi con un filo diretto con la Commissione”, ha dichiarato il presidente di Unasca Antonio Datri non appena confermata l’ufficialità dell’incarico” da parte di Matthew Baldwin, vicedirettore generale della Dg Move, la direzione generale per la mobilità e i trasporti dell’Unione europea. “Incrementiamo la rete internazionale di collegamenti con i più importanti interlocutori della sicurezza stradale e potremo presentare le nostre campagne e iniziative sul sito della Commissione europea. L’invito è a fare rete”.