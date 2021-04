Mobility manager, il traffico si combatte cambiando orari d’ingresso a scuola e al lavoro…

Riorganizzare gli orari degli spostamenti per andare al lavoro, per andare a scuola, per evitare strade congestionate in certi orari, ma anche pianificare il lavoro in smart working in modo che non lo facciano tutti lo stesso giorno, il venerdì, con il risultato di mantenere il traffico invariato nel resto della settimana. Sono questi i principali compiti affidati ai mobility manager, i nuovi “professionisti della gestione della mobilità” pronti a mettersi al lavoro nelle città con più di 50mila abitanti. Una nuova figura annunciata dal ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili Enrico Giovannini, secondo il quale il decreto che istituisce la nuova figura potrebbe essere firmato in settimana. “Il mobility manager è una figura essenziale”, ha affermato il ministro, “e dovrà coinvolgere tutti, perché senza coinvolgere tutti non si cambia la vita delle città”.