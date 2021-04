La carica dei 106 al Rally Prealpi orobiche. Al via, a quasi 73 anni, c’è anche “la leggenda” Redolfi

Quanto è alta la voglia di milioni di persone di tornare alla “vita di prima della pandemia”? Altissima, addirittura vertiginosa. Come conferma anche il numero, 106, di equipaggi iscritti alla trentacinquesima edizione del “Rally Prealpi Orobiche” organizzato dall’Aci Bergamo che si svolgerà nel fine settimana del 24 e 25 aprile. Un numero altissimo, così come anche la “qualità” di piloti e navigatori e delle loro vetture: come nel caso della Skoda Fabia, al via con il numero uno, di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi che guiderà il plotone delle vetture R5, le più performanti e spettacolari, equipaggio ce ha conquistato lo scorso dicembre, al termine del “Rally Aci Monza” valevole quale ultima prova del Campionato Mondiale WRC, i titoli di Campione del Mondo Coppa FIA RGT 2020 e di vincitore del Trofeo Abarth 2020, senza dimenticare che Virginia Lenzi ha vinto, in coppia con Ilario Nodari, l’ultima edizione del Rally Prealpi Orobiche nel 2019. Un equipaggio “pretendente” alla vittoria che dovrà però fare i conti con rivali agguerritissimi, a partire dai bergamaschi Marco Colombi e Angelica Rivoir che il Rally Prealpi Orobiche lo hanno vinto nel 2018; dal pilota valtellinese Marco Gianesini ed da un altro bergamasco Marco Bergonzi. Ma lo spettacolo è assicurato anche nelle altre classi, con tre vetture Super 2000, classe regina fino a qualche anno fa. Ciliegina sulla torta dell’evento, la presenza sulla linea di partenza di Orlando Redolfi, preparatore bergamasco conosciuto a livello mondiale per le sue Porsche vincenti in pista e nei rally, già vincitore del “Prealpi” nel 1980 su Porsche 911 e nel 1983 su Porsche 930 Turbo. Un ilota che, a dispetto dei suoi quasi 73 anni, torna a buttarsi nella mischia al volante, naturalmente di una Porsche 997 di classe RGT, con alle note Simona Savastano.