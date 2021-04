& Forward: la società che insegna ai trasportatori ad andare avanti senza fermarsi mai

&Forward. Tradotto in italiano significa “ E avanti”, e difficilmente sarebbe stato possibile trovare un nome più adatto per un’attività che si propone di affiancare le imprese del mondo del trasporto per aiutarle a ripartire “dopo oltre un anno in cui le persone e le aziende hanno sofferto come non mai”. Parola di Franco Fenoglio, ex presidente e amministratore delegato di Italscania che “con grande onore e orgoglio” si è messo alla guida del nuovo progetto professionale, assumendo la presidenza di una società che, come spiega lo stesso Franco Fenoglio nel “Focus aziendale” dell’ultimo numero della rivista “Trasportare Oggi” intende “fornire “ una offerta di servizi sempre più ampia e cucita su misura dei nostri clienti” con un unico obiettivo: “mai fermarsi e andare sempre avanti”. Adottando, spiega il manager, “un metodo Sedex, che significa Strategy, Education ed Execution,” per far crescere l’impresa. Percorrendo quattro strade illustrate dall’autore dell’articolo, Flavio Gabossi, fondatore e senior partner di “&Forward – Your BuSineSS Partner”: vendere di più ai clienti che già abbiamo in portafoglio; acquisire nuovi clienti; ampliare l’offerta di servizi (anche innovando); mettersi con altri, acquisendo, cedendo, fondendo”. Quattro strade su cui scoprire ogni dettaglio in edicola, con il numero di maggio-giugno di “Trasportare oggi”.