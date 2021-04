Diecimila pratiche per la patente ferme. Ma la soluzione per smaltirle c’è, l’ha indicata l’Aci

Il progetto “pilota” proposto dal presidente dell’Aci di Bergamo Valerio Bettoni per superare le carenze di organico della Motorizzazione civile e i disagi per chi deve sostenere gli esami di guida (con oltre 10mila pratiche ferme in attesa d’essere “smaltite”) creando un albo di ausiliari esaminatori formato da pubblici ufficiali (polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, esercito individuati dal Prefetto) che affianchino, dopo un corso di abilitazione, i funzionari della Motorizzazione”, ha trovato due “navigatori” pronti ad aiutarlo a partire. Sono la senatrice Simona Pergreffi e il deputato Daniele Belotti, esponenti della Lega, che hanno deciso diportare il progetto in Parlamento attraverso una mozione in modo da superarere, dopo mesi di attese senza che venisse fatto nulla, una situazione che, sottolineano i due parlamentari, “con le chiusure per la Pandemia e i ritardi accumulati sugli esami per le patenti che sta avendo delle ricadute pesantissime sulle scuole guida di Bergamo, con una media degli esami per le patenti erogati dalla provincia di Bergamo che è stata di 1200-1300 a fronte di un fabbisogno fino a 2500 richieste e con “in coda” a oggi 10 mila richieste di esami.”. Con conseguenze pesantisime , sottolineano Simona Pergreffi e Daniele Belotti, visto che “il conseguimento per la patente per i giovani è indispensabile per accedere al mondo del lavoro. Vogliamo perciò rilanciare e portare in Parlamento attraverso la nostra mozione la proposta del presidente dell’Aci di Bergamo Valerio Bettoni: un progetto pilota da avviare nella nostra provincia per creare un albo di ausiliari esaminatori utilizzando personale in servizio in quiescenza. Un elenco di pubblici ufficiali preso da diversi organi che già esercitano funzioni di polizia stradale (polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, esercito) individuati dal Prefetto e da affiancare, previo un corso di abilitazione, ai funzionari della motorizzazione. Questo avrebbe un duplice vantaggio: da una parte la rotazione del personale durante gli esami (riducendo straordinari e garantendo la possibilità di lavorare in Smart working) dall’altra la possibilità di aumentare il numero degli esami per la patente e smaltire così gli arretrati risolvendo uno dei maggiori problemi della Motorizzazione civile di Bergamo”.