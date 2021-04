Bergamo, l’autobus “conta” i passeggeri a bordo e lo comunica a chi è in attesa alle pensiline

Contare per la prima volta in Italia in tempo reale il numero di passeggeri davvero presenti (e non solo stimati) su ogni autobus e comunicarlo, sempre “in diretta”, a chi è in attesa alle pensiline: è questa l’innovativa “manovra” realizzata da Atb, l’Azienda di trasporti di Bergamo, per fornire a migliaia di viaggiatori ogni giorno una “nuova mobilità sicura, connessa e informata”, grazie al progetto “Contapasseggeri e infomobilità Atb, sistema di conteggio dei passeggeri per controllare in tempo reale l’esatto numero di persone a bordo di autobus e tram e visualizzarlo sull’app Atb e alle pensiline digitali”, presentato in una videoconferenza durante la quale è stato sottolineato come con “una tecnologia in cloud, innovativa, rapida e sicura, costantemente connessa al sistema tramite la piattaforma dedicata che permette un controllo dell’affollamento dei mezzi e dell’andamento del servizio” sarà possibile compiere . “un passo in più verso il futuro di una mobilità integrata, sempre più connessa, efficiente e condivisa”, come sottolineano i protagonisti del progetto che verrà illustrato, nell'”evento in rete” da Enrico Felli, presidente di Atb; Gianni Scarfone, direttore generale dell’azienda e presidente di Asstra Lombardia chiamato a illustrare il “modello Bergamo”; Marco Moretti, direttore commerciale di Conduent Business Solutions Italia Spa, a cui spetterà il compito di spiegare attraverso quali strade è possibile compiere il percorso nell’integrazione e nella digitalizzazione dei processi; Liliana Donato, dirigente dell’Area programmazione Atb e Francesca Curatolo, responsabile dei Sistemi tecnologici di Atb. Sono inoltre previsti interventi di Giacomo Angeloni, assessore all’innovazione e semplificazione del Comune di Bergamo; Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibile della Regione Lombardia; Mario Nobile, direttore generale dei Sistemi informativi del ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile e Umberto Guida, direttore Innovazione e ricerca di Uitp, l’Unione internazionale trasporto pubblico.