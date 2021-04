No tampone no parti: su questi Frecciarossa viaggiano solo i passeggeri “controllati”

No Martini no party, recitava una celebre campagna pubblicitaria di qualche anno fa con protagonista George Clooney. No tampone anti Covid no parti potrebbe essere invece la versione riadattata del claim pubblicitario per presentare la decisione di Frecciarossa di dare il benvenuto, per ora solo su due convogli, esclusivamente ai passeggeri negativi al Covid. Un’iniziativa pronta a partire sui convogli no-stop Roma-Milano in partenza da Roma Termini alle 8.50 e da Milano Centrale alle 18, dove i passeggeri potranno salire solo se saranno risultati negativi al contagio, cosa che i viaggiatori potranno verificare anche effettuando il tampone gratis in stazione. L’iniziativa, che prevede un’occupazione massima dei vagoni del 50 per cento, così come previsto dalle norme in vigore, dopo una fase iniziale di “sperimentazione” potrebbe essere estesa anche su altre linee “iniettando” una dose di fiducia nei viaggiatori e favorendo la ripresa del turismo.Chi vuole salire a bordo del treno Covid free deve presentarsi in stazione, a partire da 45 minuti prima della partenza, con il documento che attesta l’esito negativo del tampone, molecolare o antigienico, effettuato entro le 48 ore precedenti il viaggio. Il tampone potrà essere effettuato gratuitamente in stazione presso il gazebo della Croce Rossa Italiana, a partire da 150 minuti prima della partenza, in base all’orario comunicato al momento della prenotazione. Stesse procedure per i vaccinati che dovranno esibire la certificazione di negatività o sottoporsi al tampone prima di partire. Anche tutto il personale di bordo, dai capitreno, ai macchinisti, fino agli addetti alla ristorazione e alla pulizia, effettuerà il tampone prima di prendere servizio sul convoglio. Al momento della prenotazione, i treni Covid free saranno contrassegnati da un triangolino giallo e un messaggio informativo. Una volta selezionato il treno, verrò chiesto al cliente se vuole presentare la certificazione del tampone effettuato in autonomia oppure se desidera fare il tampone in stazione (nel caso ci siano ancora posti disponibili per effettuare il test presso il gazebo della Cri. Una volta effettuato l’acquisto del biglietto ferroviario , il sistema restituirà un riepilogo con i dettagli con, per i clienti che avranno scelto l’opzione del tampone in stazione, il preavviso con cui presentarsi.