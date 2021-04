Auto a gas? Sull’autostrada del Brennero ora è possibile fare il pieno nell’area di Paganella Est

La strada che porta a una mobilità più sostenibile, meno inquinante, passa dalla produzione di sempre più veicoli non alimentati da gasolio o benzina , ma passa anche da una rete di punti di distribuzione di carburanti alternativi, come il Gas naturale liquido, per i mezzi pesanti, e il Gas naturale compresso, per le auto. Una rete che, fortunatamente , sta crescendo sempre più, come conferma l’inaugurazione, in Trentino-Alto Adige, lungo l’autostrada del Brennero, di una nuova stazione di rifornimento di gas naturale compresso per autoveicoli realizzata in collaborazione tra Tamoil Italia e Snam4Mobility. L’impianto, realizzato nell’area di servizio Tamoil di Paganella Est (al chilometro 132 della A22), fa parte dell’accordo sottoscritto nel 2019 tra Tamoil Italia e Snam4Mobility per ampliare le infrastrutture a supporto della mobilita’ sostenibile a gas naturale in Italia. Altre stazioni realizzate in collaborazione dalle due società verranno inaugurate entro il mese di maggio in Abruzzo (a Mozzagrogna, in provincia di Chieti), in Lombardia (a Madignano, nel cremonese, nelle Marche (ad Ascoli Piceno) e in Piemonte (a Pinerolo, nel torinese). La stazione Tamoil di Paganella Est si candida inoltre a diventare la prima stazione autostradale a fornire biometano prelevato dalla rete Snam, favorendo una mobilita’ sempre più green e rinnovabile.