Immatricolazioni e passaggi di proprietà, dal 30 giugno una sola carta d’identità per auto e moto

Slitta al 30 giugno l’entrata in vigore del Documento unico di circolazione per le pratiche di immatricolazione e passaggio di proprietà dei veicoli, il nuovo documento che sostituirà la Carta di circolazione e il Certificato di proprietà del veicolo e che farà iniziare una nuova era per quanto riguarda il modo (totalmente digitale e quindi più veloce e immediato grazie al supporto di strumenti avanzati come la firma elettronica (di raccogliere, elaborare e archiviare i dati tecnici e giuridici del veicolo. La proroga è stata approvata dal Consiglio dei ministri accogliendo le richieste delle associazioni di categoria che avevano denunciato l’impossibilità di passare al nuovo sistema del “Documento Unico” entro i termini originari fissati per il 31 marzo 2021. Particolare preoccupazione era stata manifestata in merito al regolare funzionamento del sistema, con il rischio di creare ulteriori disagi agli operatori e ai cittadini e con ulteriori conseguenze sul mercato dell’auto, già fortemente rallentato dalla crisi economica causata dalla pandemia. L’emissione della nuova “carta d’identità” dei veicoli, a due e quattro ruote, avverrà progressivamente per i veicoli già immatricolati al Pra, in occasione della prima operazione effettuata.