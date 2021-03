Amazon, i lavoratori non consegnano i pacchi e invitano i consumatori a non fare acquisti on line

Niente consegna dei pacchi Amazon e l’invito ai consumatori a non fare acquisti on line per l’intera giornata: sono queste le manovre messe in campo dagli addetti agli hub e dei driver addetti alle consegne, in totale oltre 25 mila lavoratori, che hanno deciso di scioperare, per la prima volta, contro la decisione dei responsabili del colosso del commercio elettronico di interrompere le trattative sui contratti di lavoro che vedono sul tavolo temi come a verifica dei carichi di lavoro, la contrattazione dei turni, il corretto inquadramento professionale del personale, le riduzione dell’orario di lavoro dei driver e, ancora, buoni pasto, stabilizzazione dei tempi determinati e dei lavoratori interinali, continuità occupazionale e stop a turnover esasperato. La manifestazione di protesta, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti riguarda il personale dipendente di Amazon Logistica Italia cui è applicato il contratto collettivo nazionale per la logistica, il trasporto merci e la spedizione, di Amazon Transport Italia e di tutte le società di fornitura di servizi che operano per le due società. I vertici della multinazionale di Jeff Bezos hanno “risposto” alla protesta dichiarando di “mettere sempre al primo posto i dipendenti, offrendo loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale”.