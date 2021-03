Lo shipping dà i numeri: sui posti di lavoro che offre, sugli investimenti, sugli aiuti che chiede

Un rapporto sullo shipping per illustrare i dati più recenti sull’occupazione e gli investimenti nel settore dei trasporti via mare e, al suo interno, un focus per fare luce sul regime di sostegno e sui suoi ritorni nell’economia e nella società italiana. A presentarli, giovedì 18 marzo, alle 11, in un webinar organizzato da Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori che vedrà il settore dello shipping confrontarsi con Governo e Parlamento (per collegarvi cliccate qui) , sarà Gualtiero Tamburini, senior advisor di Nomisma società che da oltre 35 anni realizza ricerche di mercato e consulenze, rivolgendosi a imprese, associazioni e istituzioni pubbliche, con lo scopo di aiutarle ad attuare le strategie migliori, indicando, in questo caso, le “rotte” seguite e quelle da seguire per sostenere un settore importantissimo per l’economia e il mondo del lavoro. Un appuntamento “in rete”, al quale parteciperà anche il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, che vedrà i “numeri” presentati da Nomisma messi sotto la lente d’ingrandimento in una tavola rotonda alla quale parteciperanno il vicepresidente dell’ottava Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato, Adriano Paroli, e gli onorevoli Tommaso Foti, Davide Gariglio ed Edoardo Rixi.