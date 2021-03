Biometano, cresce il consumo nei trasporti: un italiano su cinque con auto a gas lo usa già

Cresce il consumo di biometano utilizzato nei trasporti. A confermarlo sono i numeri diffusi da Federmetano secondo i quali un’auto su cinque in circolazione sulle strade italiane alimentata a gas utilizza carburante eco-compatibile. Numeri importanti, come quelli che indicano 2,04 miliardi di chilometri ogni anno percorsi da vetture a metano, ma anche come quelli dei metri cubi di questo carburante green prodotto dai 24 impianti attivi sul territorio nazionale (155 milioni di Sm3 nel 2020. Numeri che fotografano “un risultato importante e che certamente deve essere incrementato per consentire al nostro Paese di traguardare una mobilità sostenibile, dal punto di vista sia ambientale sia economico e sociale, in modo immediato”, come sottolinea una nota diffusa dai responsabili di Federmetano che ricordano come “ l’utilizzo del biometano in autotrazione comporta abbattimento delle emissioni di Co2; impatto ambientale pari a quello dei veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile; sviluppo sostenibile che genera ricadute economiche sul territorio; crescita e innovazione per il sistema produttivo italiano con effetti positivi sul piano occupazionale. Federmetano”, conclude il comunicato, lavora affinché il biometano sia sempre più riconosciuto come soluzione vincente per traguardare una mobilità eco-compatibile”.