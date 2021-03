Moto elettriche con batterie intercambiabili: l’idea di Piaggio, Ktm, Honda e Yamaha

Un consorzio per sviluppare batterie intercambiabili per motocicli e veicoli elettrici leggeri che possa promuovere sempre più l’uso di mezzi di trasporto elettrici, contribuendo a rendere più sostenibile la gestione del ciclo di vita delle batterie usate nell’industria dei trasporti nel contesto dell’accordo di Parigi sul clima. È questo l’obiettivo comune che si sono posti i responsabili di Piaggio, Ktm, Honda Motor e Yamaha Motor che hanno sottoscritto una lettera di intenti con l’obiettivo di rispondere ai principali timori dei consumatori riguardo alla mobilità elettrica, ampliando la gamma offerta, riducendo i tempi di ricarica e i costi. L’ attività del consorzio partirà a maggio 2021 e i quattro fondatori hanno invitato tutti coloro che fossero interessati a unirsi al progetto per ampliare le conoscenze e competenze del consorzio. “L’introduzione di uno standard internazionale per un sistema di batterie intercambiabili garantirà l’efficienza di questa tecnologia, mettendola a disposizione dei consumatori”, ha commentato Michele Colaninno, responsabile per le strategie e la produzione del gruppo Piaggio.