Goodyear Drive-Over-Reader, il check-up ideale per i camion che fanno e-commerce

Una soluzione all’avanguardia capace di fare un vero e proprio “check-up” agli pneumatici dei camion, misurando e analizzando automaticamente, in una manciata di secondi, importanti parametri come la pressione di gonfiaggio, la profondità rimanente del battistrada, il carico sull’assale e il peso totale: è Drive-Over-Reader, soluzione tecnologica scelta da sempre più imprese di autotrasporto per monitorare l’efficienza della flotta, massimizzando i tempi di operatività dei mezzi, riducendo i costi di gestione e programmando un piano di rotazione e sostituzione degli pneumatici nuovi e riscostruiti a lungo termine. Una soluzione, quella messa a punto da Goodyear, scelta ora anche dalla Fcf Cornali Autotrasporti, impresa “partita” a Bergamo alla fine degli anni ’70 che ha puntato proprio su Goodyear Drive-Over-Reader per far fronte ai cambiamenti del mercato: primo fra tutti le nuove esigenze di consumo degli utenti, che hanno visto il settore e-commerce accelerare moltissimo, facendo registrare un incremento del 162 per cento nei primi tre mesi del 2020, con un picco del 300 per cento di crescita dell’instant delivery, ovvero la consegna dei prodotti subito dopo l’acquisto, come confermano i dati di una ricerca Nielsen. Cambiamenti che si traducono nella necessità di saper ottimizzare i tempi di consegna e di fermo veicolo, e di conseguenza, di ottimizzare la gestione delle proprie flotte di mezzi. Obiettivo che i responsabili della Fcf Cornali Autotrasporti (interlocutore di numerose aziende nei più svariati settori merceologici, come corrieri espressi, compagnie aeree, operatori nei settori Fast Moving, Fashion, Hi-Tech, Cosmetics e Pharmaceuticals; una delle prime imprese del settore a capire, affrontare e vincere le nuove sfide dell’e-commerce, realizzando proposte su misura in particolare per le medie e piccole imprese, hanno deciso di raggiungere affidandosi alla tecnologia di Drive-Over-Reader.