540S di Scania, gli esami sostenuti in Germania dicono che è lui il “primo della classe”

Sono diverse le ragioni che possono guidare all’acquisto di un nuovo mezzo, sia che si tratti di un’auto , di una moto, di un camion: il suo design, le sue prestazioni, la sua potenza e manovrabilità, il suo comfort, la sua “corrispondenza” dall’utilizzo che si vuol farne, i ridotti consumi e costi di manutenzione, gli sconti e le condizioni di pagamento, fino alla “tradizione di famiglia”, al fatto che l’abbia posseduto magari il padre… A guidare molti acquirenti sulla “strada” migliore da percorrere per la scelta del mezzo ideale sono però, spessissimo, soprattutto i risultati dei test, delle “prove comparative”al termine delle quali “giurie” formate da esperti indipendenti assegnano una “pagella” ai vari mezzi esaminati. Pagelle come quella del 1000 Punkte Test (Test dei 1000 punti) e dell’European Truck Challenge (ETC) “affisse” nei giorni scorsi dopo essere state stilate sulla base dei due test organizzati da riviste europee di settore lo scorso autunno in Germania e pubblicate nei giorni scorsi che hanno promosso a pieni voti, come “migliore della classe” in assoluto, il veicolo 540S di Scania. Una “promozione accolta con enorme soddisfazione da Stefan Dorski, vice presidente di Scania Trucks, convintissimo che “vincere questi test comparativi rappresenti un ulteriore elemento che consolida il posizionamento di Scania quale azienda leader nel settore”. Perché “quando giornalisti indipendenti ed esperti valutano tutti gli aspetti rilevanti dei nostri veicoli, utilizzando metodi scientifici e paragonandoli ai nostri pari, il risultato racconta una storia estremamente rilevante per i potenziali acquirenti di veicoli”. I test dei 1000 punti e ETC sono tra i test comparativi più autorevoli al mondo nel settore dei veicoli industriali pesanti. Vengono organizzati dalle riviste di settore tedesche, con la partecipazione di giornalisti esperti di altri Paesi, valutando la qualità delle cabine, in particolare l’ambiente di guida del conducente, i livelli di comfort e di rumore, oltre ad aspetti quali la manovrabilità su strada, il cambio marcia e la facilità di manutenzione. I veicoli vengono guidati per più di 300 chilometri su strade pubbliche di diversi tipi, sono dotati di strumenti per la misurazione del carburante, per confermare, con la massima accuratezza, i consumi. Ogni aspetto riceve un punteggio che concorre a determinare il risultato finale.

“Abbiamo ricevuto il massimo del punteggio in entrambi i testi, ma personalmente sono più fiero del fatto che il nostro veicolo abbia registrato i consumi più bassi con la velocità media più elevata”, ha sottolineato Stefan Dorski. “Questo evidenzia ancora una volta l’impegno di Scania nel dare vita a un trasporto maggiormente efficiente. I nostri clienti potranno così beneficiare degli eccellenti risultati in termini di consumi, ma non solo, potranno contribuire in maniera concreta alla lotta ai cambiamenti climatici causati dalle emissioni di CO2 a livello mondiale”. Al Test dei 1000 punti hanno partecipato veicoli Scania 540 S, MAN TGX 18.510 BLS e Mercedes Actros 1853 LS, mentre al test ETC hanno partecipato DAF XF 530, Scania 540 S, MAN TGX 18.510 BLS e Mercedes Actros 1853 LS. Tutti i principali costruttori europei sono stati invitati a partecipare a entrambi i test.